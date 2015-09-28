В пятницу фондовая Европа выросла

Фондовые индикаторы Старого Света в пятницу завершили торги ростом. Инвесторы связывают это с заявлениями Джанет Йеллен о том, что ФРС все еще собирается увеличить ставку в текущем году. По словам экспертов, волатильность на рынке после этих новостей снизится, и поэтому трейдеры начали вновь покупать фондовые акции европейских предприятий.

Stoxx Europe 600 вырос на 2,84%; DAX к закрытию рынка прибавил 2,8%; FTSE 100 — 2,5%; CAC 40 – 3,10%. Ростом закончили пятницу все отраслевые подындексы Stoxx 600.

Среди неудачников дня (да и недели в целом) — конечно же, Volkswagen. Его акции в пятницу подешевели на 3,8%. В концерне сменился СЕО: Мартин Винтеркорн из-за «дизельного скандала» подал в отставку в среду, его сменил Маттиас Мюллер, который до сих пор руководил Porsche.

Другие крупные представители европейского автопрома завершили торги в зеленой зоне: BMW и Renault подорожали на 2,2%.

Adidas откликнулся на буйный успех Nike, и тоже подорожал на 4,1%.