Акции Glencore подешевели до исторического минимума

Мировой гигант в сфере сырьевой торговли, Glencore, коснулся в пятницу абсолютного дна: сегодня его капитализация просела во время лондонских торгов еще на 2,35%. Компания пострадала от событий этой недели: продолжения экономического спада в Китае и падения цен на сырьевые товары. Впервые с начала листинга Clencore в Лондоне, акции компании стоили дешевле 100 британских фунтов. Правда, сейчас акции восстанавливаются и уже прибавили 1,26% (к 17.53 мск).

Компания специализируется на торговле медью, углем, никелем и цинком. За неделю она обрушилась более чем на 20%, а в течение года — на 65%. Источники внутри компании сообщили агентству CNBC, что на Glencore надавили рыночные слухи и спекуляции. Основной удар компания приняла во вторник, когда Credit Suisse сократила свою оценку прибыли в металлургической и горнодобывающей отраслях, заодно со своими прогнозами китайского спроса и цен на сырьевые товары. Вторая «подножка» последовала в четверг, когда Goldman Sachs заявил, что шаги компании по сокращению задолженности и поддержке баланса были недостаточными. Инвестиционный банк понизил свою цель по акциям компании и сохранил рейтинг компании на нейтральном уровне, но спрогнозировал дальнейший рост волатильности ее акций.

Сильное ослабление цен на медь тоже надавило на акции компании.



