Европейские индексы провели четверг в красной зоне

Европейские индексы торгуются в четверг в красной зоне. К 17.15 мск DAX упал уже на 2,02%; FTSE 100 0 на 0,75%; CAC 40 опустился на 1,86%; IBEX 35 понизился на 1,57%; FTSE MIB стал меньше на 1,31%.

Факторов давления на котировки сегодня было предостаточно: здесь и скандал с Volkswagen, повлиявший и на акции других автопроизводителей, и сюрпризы от норвежского регулятора, и общий нестабильный фон после вчерашних высказываний Марио Драги перед сегодняшней речью Джанет Йеллен.

Немецкий индекс сначала было начал расти после выхода позитивного индекса деловых настроений IFO, однако ближе к середине сессии все же изменил траекторию.

Поздно вечером в среду Мартин Винтеркорн, бывший CEO Volkswagen, объявил о своей отставке. По словам Винтеркорна, он «в шоке от событий последних нескольких дней». Его преемник, как ожидается, будет назван завтра на заседании наблюдательного совета VW. Сначала акции концерна выросли больше, чем на 7%, однако позже министр транспорта Германии, Александр Добриндт, заявил, что манипуляции с выбросами имели место не только в США, но и в Европе. На этом фоне акции Volkswagen опять свалились вниз и к настоящему моменту находятся в плюсе всего на 0,58% по отношению к началу дня.

BMW тоже «попадает под раздачу»: сегодня в журнале Auto Bild рассказывалось, что некоторые из дизельных автомобилей, выпускавшихся компанией, как оказалось, превышают нормы атмосферных выбросов. На этих новостях ценные бумаги BMW опустились уже на 6,13% и никаких добрых намерений не показывают.

Более 4% потеряли Peugeot Citroen и Fiat Chrysler: весь автомобильный сектор Stoxx Europe 600 находится в серьезной депрессии.

Ресурсный сектор — еще один неудачник сегодняшнего дня. Цены на железную руду и медь в последние дни находятся под давлением, как и акции горнодобывающих предприятий. Акции BHP Billiton в Лондоне подешевели на 1,5%; Glencore обвалилась на 8%, Anglo American потеряла 5,4%.



