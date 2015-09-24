Не ждите, что Йеллен сегодня даст подсказки о сроках повышения ставок

Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен вряд ли в своей речи в четверг вечером сделает намеки о том, когда американский центробанк планирует повысить процентные ставки.

"Есть лишь малая вероятность того, что она что-то скажет о денежно-кредитной политике и о том, что ФРС может сделать. Все так неопределенно", - говорит Майкл Моран, главный экономист в Daiwa Capital Markets America Inc. в Нью-Йорке.

Финансовые рынки остаются в движении, и пока никто не знает, какие экономические данные поступят от развивающихся рынков. На прошлой неделе ФРС решила не трогать процентные ставки, учитывая неопределенность мировой экономики в целом. Йеллен тогда сказала, что центробанкам нужно "немного больше времени" для принятия решений.

Дана Сапорта, американский экономист в Credit Suisse, согласился, что Йеллен, кажется, не в настроении, чтобы сигнализировать о каких-либо изменениях политики перед следующим заседанием ФРС. "У Йеллен была масса возможностей на пресс-конференции, чтобы поддержать ожидания рынка в повышении ставки уже в октябре или декабре, но она не стала их использовать", - говорит Сапорта.

"Тема ее выступления - динамика инфляции и денежно-кредитная политика. Мы, безусловно, хотим все это услышать, потому что тема актуальна", - говорит Джозеф Ворна, главный экономист по США в Deutsche Bank. "Даст ли она сигналы о ближайшей перспективе денежно-кредитной политики? Мой ответ - «нет», потому что слишком мало времени прошло с заседания. Ничего не изменилось", - добавил он. Но трейдеры все равно с нетерпением ждут выступление Йеллен в университете штата Массачусетс, где зрители не смогут задавать вопросы.

После объявления о решении ФРС в прошлый четверг цены на сырьевые товары рухнули, медь упала более чем на 6%, нефть - на 5%. Китай, тем временем, стал еще большим источником беспокойства для рынков, поэтому сейчас некоторые опасаются, что ФРС может увидеть больше экономических проблем, которые повлияют на экономику США.

Рынок в настоящее время взвешивает шансы на повышение ставки в октябре или декабре. ФРС не повышала ставки с 2008 года и держит целевую ставку около нуля.

Кроме выступления Йеллен сегодня есть еще несколько ключевых элементов, включая данные по пособиям по безработице и товарам длительного пользования, отчеты по продажам нового жилья за август. Ожидается, что объемы заказов на товары длительного пользования снизились на 2-2,5%.