Пара EUR/USD колеблется перед выступлением Марио Драги

В среду днем пара EUR/USD показывает рост, хотя с начала недели пара падала. К 15:11 мск за евро давали 1,1156 доллара. После публикации утром очередной порции слабых данных из Китая азиатские рынки упали, однако фондовая Европа вернулась к росту.

Трейдеры сегодня следили за публикацией предварительных индексов PMI в европейских странах - во Франции (оказался лучше прогнозов), Германии (хуже прогнозов) и общего по еврозоне (тоже хуже ожиданий). Кроме того, в 16:00 мск ожидается выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги на ежеквартальной встрече в Европарламенте.

Чтобы евро продолжил снижение после сильного падения без попыток коррекции, Драги нужно показать откровенно осторожный подход, потому что рынок уже заложил в цену "голубиные" акценты ЕЦБ. Сейчас ближайшая поддержка ожидается на уровне 1,1090, сопротивление — на 1,1200.

Доллар получил поддержку в начале недели благодаря комментариям членов руководства ФРС, которые подтвердили, что банк намерен начать подъем ставок в этом году. Главы ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и ФРБ Атланты Деннис Локхарт сказали в отдельных комментариях, что центральный банк США по-прежнему склонен к повышению краткосрочных процентных ставок в этом году. Инвесторы также ждут выступление Джанет Йеллен на этой неделе, которое может внести ясность насчет принятого на прошлой неделе решения банка оставить ставки на текущем уровне.

Евро оказался под давлением, когда на выходных главный экономист Европейского центрального банка Питер Прэт вновь заявил, что банк готов увеличить программу по стимулированию экономики, если будет необходимо бороться с рисками в условиях мировой экономической нестабильности.