Цены на нефть выросли в среду

Сегодня цены на нефть выросли. Слабые экономические данные из Китая заслоняются в глазах нефтяных трейдеров тем, что недельные запасы сырой нефти в США, по данным API (Американского института нефти), оказались ниже, чем ожидалось, и упали на 3,7 млн баррелей. Сегодня выйдут официальные данные о запасах. На этом фоне Brent с поставкой в ноябре выросла до 49,47 долларов за баррель, WTI подскочила до $46,80.

Однако, несмотря на сегодняшний подъем, аналитики считают, что долгосрочные перспективы рынка нефти остаются мрачными.

Рекордное за 6 с половиной лет падение производственной активности в Китае означает, что и спрос здесь снизится. Производство в Китае будет падать, инвестиции не растут, цели не достигаются. Экономика показывает мало признаков восстановления, а значит, цель роста ВВП в 7%, скорее всего, так и не будет достигнута. Об этом говорит сегодня большинство экспертов.

Глобальный спрос на сырую нефть в связи с этим будет замедляться и давить на нефтяные котировки.



