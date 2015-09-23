Американские рынки поддержали дружное падение во вторник

Вчера, 22 сентября, фондовые рынки в США упали на 1,1-1,5%, индексы потянули вниз падающие котировки акций сырьевых компаний и автопроизводителей. Скандал вокруг концерна Volkswagen затронул все автомобильные компании, сильно осложнив их работу в эти дни. Аналитики говорят, что проверки скоро могут начаться во многих компаниях сектора. "Учитывая неопределенность в отношении мировой экономики, любые плохие новости могут сильно ударить по рынку, - предупреждает вице-президент Advantus Capital Management Джозеф Бетлей. - Инвесторы продолжают реагировать на решение Федрезерва на прошлой неделе, а вчера был лишь временный отскок".

Во вторник американские фондовые индексы выросли после заявлений членов руководства Федеральной резервной системы о том, что регулятор может повысить ставку до конца года, если увидит сильные макроэкономические показатели. По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,09%, Standard & Poor's 500 - на 1,23%, Nasdaq Composite - на 1,5%.

Акции Fiat Chrysler Automobiles упали вчера на 5,7%, Ford Motor и General Motors - соответственно на 2,8% и 1,9%. Падение цен на сырье привело к обвалу цен на акции алюминиевого гиганта Alcoa Inc. (на 4%) и сталелитейной Nucor Corp. (на 2,9%), золотодобывающей Newmont Mining Co. - на 6,3%. Бумаги производителя удобрений Mosaic рухнули на 7%, Dow Chemical Co. и Monsanto Co. - на 0,9%. Бумаги Apple Inc., Google Inc. и Facebook Inc. упали вчера примерно на 1,5%.

Также снизились цены на акции производителей полупроводников: Applied Materials Inc., Micron Technology Inc. и Qorvo Inc. - примерно на 2,1% и Intel Corp. - на 1,7%. Акции Goldman Sachs Group Inc. упали на 2% после новостей о том, что главному исполнительному директору банка Ллойду Бланкфейну поставлен диагноз лимфома.

А вот акции нефтесервисной компании Weatherford International подскочили на 10,7%, когда компания решила отказаться от допэмиссии.