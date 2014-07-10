В октябре ФРС планирует закончить скупать облигации.

Регулятор США в среду опубликовал протоколы своих июньских совещаний. В них ясно говорится, что принято решение закрыть программу покупки активов к октябрю (в том случае, если экономика все еще будет оставаться стабильной).

Согласно новому плану, ФРС сделает окончательное сокращение на 15 млрд долларов на своем октябрьском совещании, после постепенного снижения закупок (по 10 млрд на каждом совещании).

Большинство чиновников ФРС говорят, что окончательное прекращение программы не повлияет на выбор времени для первого повышения ставок. По их словам, ставки будут «гулять» вокруг почти нулевого уровня еще в течение продолжительного времени после того, как ФРС остановит свою программу покупок облигаций.

«Окончание закупок активов запустит таймер для ужесточения политики, и случится это примерно к марту 2015 года», - считает Джим О'Салливан, главный экономист агентства High Frequency Economics.

После публикации отчетов немедленно упали акции — DJIA моментально потерял 0,89%, - однако довольно быстро опомнились и поползли вверх. У десятилетних государственных облигаций тоже наблюдались разнонаправленные движения.