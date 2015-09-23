Фондовая Европа обвалилась вслед за акциями автопроизводителей

Во вторник на рынках акций в Европе фондовые индикаторы продемонстрировали снижение, больше всего упали акции автомобилестроительных компаний. Волатильность на рынках сохраняется также после решения ФРС на прошлой неделе.

Главной новостью на европейском и американском рынках в эти дни стал скандал с участием немецкого автоконцерна Volkswagen AG, которого обвинили в неоднократных манипуляциях с тестами на экологичность автомобилей в США.

По итогам торгов вчера сводный индекс Stoxx Europe 600 упал на 3,12%, британский FTSE 100 - на 2,83%, французский CAC 40 - на 3,42%, германский DAX - на 3,8%. Греческий ASE снизился на 2,32%, в стране вчера сформировали новое правительство.

Акции Volkswagen упали еще на 20% во вторник после обвала на 19% в понедельник. Компания признала, что неверные показатели выбросов в атмосферу могут быть у 11 млн автомобилей по всему миру. "Самое худшее во всей этой ситуации - то, что пока невозможно оценить потери компании, - говорит аналитик WGZ Bank Матиас Яспер. - Разбирательства могут растянуться на годы, и это беспокоит инвесторов, даже самых долгосрочных".

Вслед за Volkswagen подешевели акции других европейских автоконцернов: бумаги немецких Daimler AG и BMW AG упали соответственно на 6,1% и 5,1%, Peugeot потерял 8,8%, Renault - 7,1%.

Во вторник также снизились цены на акции горнодобывающих компаний - на фоне падения цен почти на все виды металлов: акции Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. подешевели на 3,5% и 5,1% соответственно, Glencore Plc - на 11%, Anglo American - на 6,7%. Акции Roche Holding AG и Novartis AG упали более чем на 3,6%, когда Financial Times сообщила, что Roche Holding не собирается объединяться с Novartis.

А вот бумаги британского страховщика RSA Insurance Group Plc подорожали на 0,7%, когда гендиректор компании Стивен Хестер сказал, что получил другие предложения о покупке.