Brent текущий тренд и риски

Нефть сорта Brent с начала месяца движется в устойчивом нисходящем канале со средним отклонением 2,5-3 доллара за баррель. Коррекция наблюдавшаяся в конце августа до отметки 52 доллара за баррель не получила развития, что является весомым аргументом к дальнейшему снижению котировки в проторгованном канале.

Высокий уровень запасов фундаментально давит на котировку. Сегодня в конце американской торговой сессии выйдут данные по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти (API). Предыдущее значение составило -3,100М. В случае, если снижение запасов продолжится Brent может получить поддержку и направиться к верхней границе нисходящего канала.

Рисками нисходящего тренда являются:

- снижение добычи в США

По данным нефтегазовой компании Baker Hughes количество нефтяных установок на предыдущей неделе сократилось на 8 шт. до 644 шт. Если такая тенденция продолжится, то снижение добычи будет существенно поддерживать котировки нефти.

- сокращение инвестиций в нефтяной отрасли

Согласно отчету Wood Mackenzie инвестиции нефтяной отрасли сократятся в течение двух лет на $220 млрд. Снижение инвестиций будет означать меньшее количество вновь вводимых буровых установок, что также окажет влияние на сокращение добычи в долгосрочной перспективе.