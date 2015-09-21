Азиатские индексы, кроме шанхайского, начали неделю на красной территории

С понедельника по среду японские биржи закрыты в честь национальных праздников. Остальные азиатские фондовые площадки торговались сегодня смешанно. Шанхайский индекс вырос, остальные снизились.

Инвесторы отслеживали ситуацию на Уолл-стрит и реагировали на озабоченность по поводу глобального роста. Неделя ожидается довольно тяжелая, и над азиатскими рынками нависает неопределенность, как относительно намерений Народного Банка Китая, так и по итогам топтания на месте ФРС.

Shanghai Composite вырос на 1,9%. Эксперты говорят: «Становится все труднее предсказать, как будет двигаться индекс. На прошлой неделе мы видели интересные процессы ценообразования, особенно в последние час — полтора до закрытия рынков. Благодаря вмешательству Пекина или его отсутствию, рынок растет или падает на 4 — 5% перед самым окончанием торгов, что делает его практически нечитаемым».

Регуляторы страны объявили о начале осуществления реформ по созданию смешанных форм собственности. Реорганизовывать будут сектора электроэнергетики, нефтедобычи, железнорудные предприятия и авиакомпании. Таким образом Пекин пытается «завести» свои неэффективные государственные предприятия. В результате выросли акции, связанные с этими секторами: Huadian Power International и GD Power Development выросли более чем на 1% каждая, в то время как Air China подскочила на 4%.

Hang Seng снизился на 0,75.

ASX потерял 2,2%. Австралийский индекс закончил день на самом низком уровне почти за неделю. На настроения инвесторов здесь тоже повлияло беспокойство о замедлении мировой экономики. Есть на этом рынке и позитивные моменты — перспективы крупных дальнейших слияний и поглощений. Но общие пессимистические настроения, скорее всего, продолжатся до тех пор, пока по китайской экономике не начнут выходить приличные данные.

Между 2,4% и 3,2% потеряли все четыре крупных кредитора. Этот факт способствовал развитию нисходящего давления на бирже.

Среди пострадавших сегодня — и шахтеры. BHP Billiton опустился на 2,8%. Rio Tinto ослаб на 2%, Fortescue Metals потерял 4,1%.

Энергетики торговались неоднозначно: в начале азиатской торговли выросли цены на нефть, и поэтому ранние потери энергетических компаний были частично компенсированы, но все равно здесь доминировал красный цвет. Santos закрылся в минусе на 0,6%; Woodside Petroleum потерял 3,1% (чуть восстановившись от 4%-ного падения в начале дня).

Kospi в минусе на 1,6%. Южнокорейский индекс прекратил четырехдневную победную сессию и ушел от четырехнедельного максимума, достигнутого на предыдущей сессии.

Среди неудачников - «голубые фишки»: Samsung Electronics упала на 3,4%. Hyundai Motor и Posco снизились на 3% и на 2% соответственно.