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Стратегия ProFX v2
Рад представить вашему вниманию торговую стратегию ProFX.
1. Установка
В архиве то, что находиться в папке experts копируете в "папка с вашим терминалом\experts\indicators". То, что находиться в папке "templates" копируете в "папка с вашим терминалом\templates". Также в архивете есть мануал на английском в формате pdf.
2. Советы от создателей
2.1 Авторы рекомендуют торговать этой стратегией только по паре GBP\USD и на ТФ М30. Торговля ведется только в европейскую и американскую сессии (в азиатскую не торгуем).
2.2 Красные и синие линии на рисунке это нарисовал лично для вашего удобства. Красными линиями я обозначил места, где появлялись стрелочки, а синими точки выхода с позиции. Текстом обозначил точки, на которые даю ссылки в тексте. Обо всем будет написано ниже.
3. Открытие позиции бай(buy)
3.1 Ищем появление зеленой стрелки. Открытие позиции возможно только после закрытия свечи.
3.2 Переходим к индикатору ProFx03. Он должен возрастать (для buy).На моем рисунке это происходит в точке 1, точке 3, точке 5, точке 7
3.3 Переходим к индикатору ProFx05. Тут есть столбики гистограммы и сигнальная линия. Сигнальная линия нужна только для выхода с позиции, поэтому на нее пока не обращаем внимания. Столбики гистограммы должны быть зеленого цвета и быть выше уровня 50 (середины индикатора...визуально как нулевая линия).
Это выполняется для точки 1, точки 7. Если столбик чуть-чуть ниже нуля (как например в точке 5), то нужно ждать след свечу и потом открываться. Ждать можно только 1 свечу. Итак, мы убрали из рассмотрения точку 3, остались точки 1, 5, 7.
3.4 Переходим к индикатору ProFx07(он в самом низу). Тут необходимо наличие столбика соответствующего цвета (если столбика нет или он другого цвета, то открываться нельзя). Это выполняется для точки 1, точки 5, точки 7. Поэтому мы можем открыть позиции бай в этих точках
4. Открытие позиции селл(sell).
4.1. Все тоже самое, только в противоположную сторону.
4.2.Ищем появление серой стрелки
4.3 Переходим к индикатору ProFx03. Он должен убывать (для sell).На моем рисунке это происходит в точке 2, точке 4, точке 6
4.4 Переходим к индикатору ProFx05. Столбики гистограммы должны быть серого цвета и быть ниже уровня 50 (середины индикатора...визуально как нулевая линия). Это выполняется для точки 2, точки 4, точки 6.
4.5 Переходим к индикатору ProFx07(он в самом низу). Тут необходимо наличие столбика соответствующего цвета (если столбика нет или он другого цвета, то открываться нельзя). Это выполняется только в точке 6. Согласно правилам создателя мы должны открыться здесь в селл. Однако исходя из своего опыта я ввел дополнительное правило и здесь бы я не открылся. На индикаторе ProFx03 помимо просто убывающих столбиков желательно на этом же столбике появление снизу столбика противоположного цвета. Однако выбор стоит за вами.
5. Закрытие сделки
5.1 Профит 100 п.
5.2 Появление противоположной стрелочки (дождаться закрытия свечи)
5.3 Обратимся к индикатору ProFx05. Когда сигнальная линия явно пересечет уровень 0.5 (для buy) или -0.5 (для sell)(они обозначены пунктирными линиями.) После явного пересечения ищем на данном индикаторе появление столбика гистограммы противоположного цвета и тогда закрываем сделку. Данные выходы я обозначил синими вертикальными линиями на рисунке
Вроде все, надеюсь данная стратегия будет вам полезна. Best regards, Knes.
Файлы:
ProFX_1.jpg 179 kb
ProFX2.zip 120 kb