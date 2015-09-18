Биткоины в США официально приравняли к товару на бирже

Виртуальные деньги теперь официально являются товаром — таким же, как нефть или пшеница. Об этом говорит решение Комиссии по торговле товарными фьючерсами в США, которая в четверг объявила, что признает биткоины товаром - для облегчения торговли опционными контрактами на своей платформе. "В данном случае, CFTC впервые считает, что биткоин и другие виртуальные валюты правильнее определять как товары", - сказано в пресс-релизе.

Пока участники рынка обсуждали, может ли биткоин быть определен как товар, CFTC решала, попадает ли криптовалюта под его юрисдикцию, и какие последствия могут быть от этого шага. Теперь CFTC утверждает свою власть над тем, чтобы обеспечить надзор за торговлей фьючерсами и опционами на криптовалюту, которые будут регламентироваться правилами агентства. В случае нарушений, например, манипуляций с фьючерсами, CFTC сможет выдвигать обвинения против плохих игроков.

Внимание CFTC привлекла площадка Coinflip, которая является платформой для обмена криптовалют — но это не единственная мишень Комиссии, потому что есть еще другие платформы для торговли биткоинами или фьючерсами на них. По словам представителя Комиссии, всем нужно будет зарегистрироваться официально, чтобы действовать на рынке — как, например, сделала когда-то CME Group. "В то время, пока есть огромный азарт среди окружающих по поводу биткоинов и других виртуальных валют, инновации не оправдывают тех, кто действует в этом пространстве, не следуя тем же правилам, которые применяются ко всем другим участникам на рынках товарных деривативов", - сказал Айтан Гоэльман, директор по обеспечению порядка в CFTC.

Таким образом, CFTC переводит сделки в биткоинах, которые ценятся за свою анонимность, в свет. Это должно помочь очистить рынки от недобросовестных участников и опасных сделок.

Кстати, ранее на этой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не видит риски в использовании криптовалют. "Денежные суррогаты, у нас во всяком случае, запрещены. Хотела уточнить — мы не запрещаем криптотехнологии, мы их изучаем. Все-таки это разница большая — криптовалюты и криптотехнологии", — сказала Набиуллина.