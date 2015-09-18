Deutsche Bank ликвидирует инвестиционно-банковское направление бизнеса в РФ

Deutsche Bank ликвидирует российское подразделение инвестиционно-банковских услуг в рамках пересмотра географии своего присутствия. Об этом говорится в сообщении Deutsche Bank.



Такое решение было принято с целью упрощения процессов, минимизации затрат и рисков и эффективного использования капитала.



Deutsche Bank разработал план, призванный обеспечить перевод клиентского обслуживания на новую бизнес-модель в ближайшее время. Как ожидается, переходный период и закрытие российского подразделения инвестиционно-банковских услуг продлятся до конца 2015 года.



"Deutsche Bank продолжит предоставлять инвестиционно-банковские услуги российским клиентам из международных офисов. Банк будет предлагать проведение операций с ценными бумагами, привлекая партнёров для исполнения сделок в России, а также оказывать прочие банковские услуги ключевым российским клиентам", - отмечается в сообщении.



Российское подразделение коммерческих банковских услуг, которое оказывает услуги по торговому финансированию, управлению денежными средствами клиентов, финансированию оборотного капитала и валютным операциям, продолжает свою деятельность в России. Департаменты по межбанковским корреспондентским отношениям и депозитарным распискам и прочим услугам для эмитентов будут продолжать обслуживать российских клиентов через международные офисы банка. Локальное депозитарное обслуживание будет постепенно прекращено.



Deutsche Bank - лидер банковской отрасли Германии, занимающий прочные позиции в Европе и имеющий существенное присутствие в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В число клиентов банка входят корпорации, органы государственной власти, институциональные инвесторы, предприятия малого и среднего бизнеса и физические лица.



