Альтернатива найдется: чем заменят нефть через несколько лет?

Ученые и инвесторы задумались о том, что нужно всерьез рассмотреть альтернативные варианты источников энергии — и, глядя на некоторые предложения, можно предположить: нефть скоро никому не будет нужна. Уже есть потенциальный кандидат, который отвечает двум основным условиям: обладает достаточным объемом ресурсов и является экономически более привлекательным. Кто же главный конкурент нефти?

Это солнечная и ветряная электрогенерация. Очень долго альтернативная энергетика была уделом энтузиастов, мало кто всерьез думал об этом. Но сегодня она превращается в новый многомиллиардный рынок.

Стоимость производства возобновляемой электроэнергии очень низкая, причем это уже позволяет конкурировать с газовой электрогенерацией. В США, например, за первые полгода 2/3 введенных электрогенерирующих мощностей пришлось именно на солнце и ветер. В Европе, где цена на импортируемый из России газ вдвое больше, аргументы в пользу дешевой возобновляемой энергии оказываются еще весомее.

С точки зрения науки, солнце — неограниченный источник энергии, так как оно за час дает нашей планете столько энергии, сколько мировая экономика тратит за один год. А в ближайшие несколько миллиардов лет наше солнце пока еще будет функционировать, чего нельзя сказать про нефтяные запасы, например, - они постоянно уменьшаются, а затраты на поиск новых месторождений и добычу постоянно растут.

Сейчас, чтобы сравняться с традиционными источниками энергии по надежности и не зависеть от погодных условий, нужно научиться как-то хранить эту энергию — дополнить систему электрическими батареями, например, или придумать другие средства хранения. Компания Tesla уже предложила рынку новые мощные батареи, которые могут прослужить десять лет и больше. И знаете, спрос на эту новинку, по словам гендиректора Илона Маска, оказался «ошеломляющим». Моментально решилась проблема непостоянства солнечной и ветровой генерации.

Что касается нефти, то здесь ей пока нет равных - в автомобильной индустрии бензин очень сложно заменяется другими источниками энергии. Очень сложно производить электромобили с технической точки зрения и слишком затратно - с экономической. Пока что цены на новые электромобили в разы превышают экономию, которую обеспечивает переход на электрическое «топливо». И пока не придумали еще экономичный электромобиль, который свел бы потребление нефти в автомобильной индустрии к нулю.

Есть, однако, и другое решение - подзаряжаемые от сети гибридные автомобили. Они потребляют в 3-4 раза меньше жидкого топлива, чем классические автомобили, работающие на двигателе внутреннего сгорания. По оценкам некоторых экспертов, в ближайшие 20–25 лет мировой автопарк может полностью перейти на гибридную платформу.

Так что, как скоро произойдет следующая энергетическая революция?