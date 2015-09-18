Большинство европейских индексов в четверг выросли

Европейские фондовые индикаторы в четверг показывали спокойную динамику. Большая часть из них выросла, кроме FTSE 100: британский индекс потерял 0,68%. DAX чисто символически прибавил 0,02%, CAC 40 вырос на 0,20%; IBEX 35 окреп на 1,30%; FTSE MIB увеличился на 0,18%. Сводный индекс Stoxx Europe 600 попал в красную зону, но всего лишь на 0,06%.

Очень слабую динамику показали акции горнорудных компаний. Rio Tinto и Antofagasta на торгах в Лондон подешевели на 1,8% каждая. Этим и объясняется снижение основного британского фондового индикатора.

Низкая интенсивность европейских торгов в четверг объяснялась тем, что ожидалось решение ФРС США, которое, в случае увеличения ставки, повлияло бы на все мировые рынки. В преддверии этой возможности, фондовые рынки Европы настороженно ждали новостей.

После того, как ФРС не стала поднимать ставку, евро резко подорожал к доллару. К 9.31 EURUSD находится на отметке 1,1402, а сразу же за новостями из ФРС произошел резкий скачок с 1,1298 до 1,1439. Сейчас, к 9.32 мск, EURUSD торгуется на уровне 1,1402.

На этом фоне некоторые эксперты рынка испытывают беспокойство за акции европейских экспортеров. В частности, могут просесть акции автопроизводителей.

Важное событие ожидается в воскресенье: в Греции пройдут новые, досрочные выборы. Поэтому нынешняя осторожность инвесторов связана еще и с этим.