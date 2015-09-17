Заседание ФРС: над чем надо задуматься

Сегодня в 21.00 мск Федеральная Резервная Система США объявит свое решение относительно процентных ставок. Перед началом встречи, которое состоялось в среду, чиновники, судя по всему, еще не пришли к консенсусу, стоит или не стоит ли сейчас повышать ставки. Однако почти половина независимых аналитиков по-прежнему думают, что в сентябре первый шаг к ужесточению монетарной политики будет сделан. Перечислим пять вещей, на которые стоит обратить внимание сегодня вечером, во время заявления о монетарной политики и последующей пресс-конференции Джанет Йеллен.

Рейз, колл или фолд?

Покерная терминология выбрана мной не случайно. Сегодня ФРС, как опытный игрок, должна как-то отреагировать на условия, предложенные рынком, и либо поднять ставку, либо «заколлировать» (поддержать текущую ставку, но намекнуть на то, что в 2015 году шаг все же будет сделан), либо объявить сброс карт (не поднять ставку и не давать рынку сигналов о сроках этого события). Некоторые чиновники ФРС, похоже, готовы объявить рейз, некоторые склонны «сфолдить», испугавшись волатильности на финансовых рынках и засомневавшись насчет роста мировой экономики. Учитывая высокую неопределенность, очень важно не только выяснить, что ФРС будет делать сейчас — нужно найти намеки на то, какие у нее намерения в ближайшем будущем.

Что в прогнозах?

ФРС собирается выпустить обновленные экономические прогнозы, в том числе и относительно базовой ставки по федеральным фондам на ближайшие несколько лет. Особое внимание — на конец 2015 года. Если большинство прогнозов будет находиться в диапазоне 0,25% - 0,5%, то это будет говорить только об одном повышении ставки в этом году. Экономисты, опрошенные в этом месяце, предположили, что ФРС начнет ужесточение процентной ставки в 2015, но для второго повышения дождется весны 2016.

Медленно и печально

Руководство ФРС постоянно подчеркивает, что ставки будут повышаться очень медленно в ближайшие месяцы и даже годы. Госпожа Йеллен в июле характеризовала грядущее повышение как «разумное и постепенное». В прошлом месяце ее заместитель, Стэнли Фишер, сказал, что ФРС «нужно действовать осторожно, и темпы роста ставки будут увеличиваться постепенно». Этот мессадж, вероятно, сегодня будет в очередной раз усилен в заявлении регулятора или на пресс-конференции Джанет Йеллен.

Долгая дорога к росту

В июне чиновники прогнозировали экономический рост на уровне 2 — 2,3% в год, уровень безработицы — 5 — 5,2%, ставки по федеральным фондам — 3,75% в долгосрочной перспективе. Будем следить за изменениями в этих прогнозах, в которых будет экстраполироваться мнение ФРС о способности американской экономики к восстановлению. Отсутствие ускорения роста заработной платы и инфляция, топчущаяся на минимальных уровнях, может привести к снижению оценок. Собственно, сегодня мы уже увидели отчет об инфляции ниже предполагавшегося уровня.

Марш несогласных

Предыдущие пять заседаний подряд FOMC выпускал политические заявления, принятые единогласно. Сегодня мы сможем увидеть первых в этом году несогласных с подъемом или удержанием процентных ставок. Мнения могут разделиться. К примеру, президент ФРБ Ричмонда, Джеффри Лакер, голосующий член FOMC нынешнего года, говорит, что есть веские основания для подъема ставки. Он не относился к инакомыслящим в июне, но сейчас говорит, что «ситуация изменилась», и его позиция изменилась. С другой стороны, руководитель ФРБ Чикаго, Чарлз Эванс, тоже входящий в FOMC, считает, что ФРС следует подождать с ужесточением монетарной политики до 2016 года.