Цены на нефть стабильны в четверг

Brent выросла во время американских торгов. К 10.21 мск баррель североморской нефти с поставкой в ноябре стоит $49,71, а после выхода отчета по запасам в США она неоднократно пересекала психологически важную отметку в $50. WTI подорожала до $46,95.

Рост цен на черное золото был, вероятно, результатом снижения добычи на американских сланцах и более высокой деятельности по переработке.

Однако импульс роста затухает: слабые экономические данные из Азии (в частности, замедление японского экспорта) намекают на системные проблемы, которые, вероятно, станут причиной падения спроса.

Впрочем, некоторые аналитики считают, что точка дна уже пройдена: после многомесячных акробатических прыжков цены на нефть производители вне ОПЕК наконец начали сокращать выпуск. Двузначное (в процентах) снижение капиталовложений в нефтедобычу наконец начинает оказывать воздействие на производство. Эксперты предполагают, что добыча сократилась примерно на 400 млн баррелей в день, однако рынки могут оставаться перенасыщенными до 2016 года.

Также трейдеры продолжают ждать результатов встречи ФРС, которые появятся сегодня во время американской сессии. Если ставка будет поднята, нефть c высокой вероятностью перейдет в лапы медведей, потому что сильный доллар сделает топливо дороже для импортеров, пользующихся другими валютами.