Американская нефть дорожает, североморская под давлением

Цена на американскую нефть продолжила в среду рост. Североморская марка тоже немного отскочила от своих вчерашних минимумов. К 10.43 мск Brent прибавила 1,02% с начала торгов и стоит 48,24 доллара за баррель с поставкой в ноябре. WTI подорожала на 1,26% до $45,15 за баррель. Рост цен на техасскую нефть связан с тем, что вышедшие вчера оценки Американского Института Нефти показали снижение запасов на 3,1 млн баррелей, а цены на бензин в США выросли.

Слабый рост Brent обусловлен тем, что ожидания азиатского экономического роста по-прежнему низки. Двухдневное расхождение направления котировок привело к снижению дисконта американского эталона к Brent до 2,50 долларов на 1 баррель.

Эксперты считают, что это может быть реакцией рынка на снижение количества работающих буровых установок в США и усугубляться тем, что скоро на рынок выйдет иранская нефть. Это окажет сильное давление на Brent.

Напомним, когда западные санкции против Тегерана будут сняты, в первую очередь на рынок хлынет нефть, уже добытая и накопленная Ираном в танкерах.

Основной фактор для наблюдения на этой неделе — заседание ФРС и ее решение по процентной ставке. Если ставка будет поднята, то трейдеры быстро поднимут доллар, а это, в свою очередь, станет медвежьим фактором по нефти, потому что импорт станет дороже для не-долларовых покупателей.