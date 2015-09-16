Американские рынки акций поднялись вчера на 1,1-1,4%

Фондовые индексы США подросли во вторник, причем рост акций был отмечен почти во всех отраслевых группах индексов. Лучше всего показали себя акции компаний промышленного, финансового и фармацевтического секторов. Вчера вышли данные о розничных продажах в США, которые указали на сохранение гибкости потребительского сектора страны. "Мы видим довольно сильный подъем розничных продаж в августе, а также пересмотр в лучшую сторону июльских данных, - говорит аналитик LPL Financial Corp. в Бостоне Джон Каналли. - Были опасения, что проблемы китайской экономики распространятся и на США, но пока этого не происходит". Однако, объем промпроизводства в США в августе сократился на максимальные за два года 0,4%.

Сегодня и завтра все внимание рынков будет сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы.

По итогам торгов во вторник индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,4%, Standard & Poor's 500 — на 1,28%, Nasdaq Composite — на 1,14%.

Акции Ford Motor и General Motors выросли вчера по итогам торгов на 1,2%, акции Fiat Chrysler - на 3,3%. Глава GM Мэри Барра заявила, что не собирается даже рассматривать предложение главного исполнительного директора Fiat Chrysler Серджио Маркьоне о слиянии компаний.

Акции банков Morgan Stanley и Bank of America подорожали на 2,1%, фармкомпаний Allergan и Merck & Co. - на 2,3%. Бумаги United Parcel Service поднялись на 3,6%, FedEx - на 2,5%.