Brent дешевеет, WTI дорожает, внутри ОПЕК не всё гладко

Цена на Brent снова снизилась: сохраняется экономическая слабость в Азиатско-Тихоокеанском регионе. К 10.23 мск североморская нефть подешевела до $47,49. Фьючерсы на WTI, напротив, укрепились до $44,35. Исследовательская компания Genscape опубликовала доклад, в котором оценила падение запасов нефти в Кушинге на прошлой неделе в 1,8 млн баррелей. С этим и связан рост цен на американскую нефть. Позже во вторник ожидается еженедельный отчет Американского института нефти, а в среду свои соображения по запасам нефти и нефтепродуктов опубликует Управление энергетической информации США.

Что касается Brent, то на нее давит тотальный спад азиатского спроса. Дело не только в китайском экономическом спаде, но и в росте политических рисков в Малайзии и Таиланде, и в очевидном ослаблении японской экономики. Перспективы рынка нефти остаются туманными.

На этом фоне упрямый президент Венесуэлы, Николас Мадуро, снова и снова повторяет свои призывы к ОПЕК провести встречу глав нефтедобывающих стран, на которой он представит предложения по укреплению цены на нефть. Ближний Восток, эффективно контролирующий настроения в ОПЕК, до сих пор на встречу не соглашается, а добычу неуклонно наращивает.

Но появилась еще одна интересная тенденция: растущая конкуренция внутри Ближнего Востока. Кувейт и Саудовская Аравия наперебой предлагают скидки своим основным клиентам в Азии. Получается, что хотя страны и продолжают «дружить против» производителей вне ОПЕК, но и между собой у них тоже не самые теплые экономические отношения. Буквально на днях прошла информация о том, что Кувейт в очередной раз снизил отпускные цены на нефть для своих азиатских клиентов.



