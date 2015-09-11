Банк России принял решение по ключевой ставке

Сегодня прошло очередное заседание совета директоров Банка России, на котором в том числе поднимался вопрос о дальнейшем понижении процентной ставки. В итоге регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00%, чего в принципе и ждал рынок — в последнее время большинство аналитиков утверждали, что сейчас не время для изменения ставок и центробанку лучше подождать, пока ситуация не нормализуется. Кроме того, опасно было бы действовать решительно и неосторожно в преддверии заседания Федеральной резервной системы, от решения которой мировые рынки может буквально перевернуть с ног на голову.

Всю неделю инвесторы были в ожидании сегодняшнего заседания, а эксперты гадали, что же решит центробанк. И уже практически все сошлись во мнении, что Банк России не будет менять ставку. Причина, по которой центробанк должен был оставить ставку без изменений, - выросшие инфляционные риски и неопределенность с повышением ставки Федеральной резервной системы.

В этом году Банк России уже снизил ключевую ставку несколько раз — в итоге с 17% в конце прошлого года ставка опустилась до 11%. И пока останется на этой отметке. Но даже такой уровень не устраивает бизнес. В первые полгода смягчать монетарную политику центробанку было проще, потому что позволяла замедляющаяся годовая инфляция и относительная стабилизация, а иногда даже и более-менее стабильный курс рубля. Но в конце лета условия изменились: усилился спад на сырьевых рынках, выросла волатильность рубля — из-за этого центробанку пришлось приостановить пополнение золотовалютных резервов.

В пострелизе Банка России говорится, что совет директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00% годовых, «учитывая увеличение инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики». Как отмечают представители центробанка, в прошлом месяце произошло значительное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, под воздействием курсовой динамики выросла инфляция и инфляционные ожидания. Падение курса рубля все еще будет оказывать влияние на цены в ближайшие месяцы, но относительно жесткие денежно-кредитные условия и слабый внутренний спрос должны привести к дальнейшему снижению годовой инфляции.

По прогнозу регулятора, годовой темп прироста потребительских цен в сентябре 2016 года составит 7% и достигнет 4% в 2017 году. Годовая инфляция увеличилась с 15,6% в июле до 15,8% в августе.

Кстати, сегодня в 15:00 мск состоится пресс-конференция с Эльвирой Набиуллиной, где она должна озвучить обновленные прогнозы по макроэкономике. Скорее всего, тон документа по итогам заседания будет жестким, и мы увидим новые прогнозы регулятора. Будет хорошо, если Банк России прокомментирует свою программу восполнения резервов, о которой упоминалось в недавних заявлениях членов правительства. Про динамику курса рубля там вряд ли будет что-то сказано, ограничатся лишь оценкой его эффекта на инфляцию.

После объявления решения центробанка курс рубля сильно не изменился: к 13:35 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 67,85 (+0,22%), а пара EUR/RUB — на уровне 76,48 (+0,23%).

Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 30 октября.