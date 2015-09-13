Аналитики дружно кричат: "ФРС, не делай этого!"

Американский центробанк с каждым днем чувствует все больше давления со стороны рынков и политиков. Когда члены ФРС встретятся на заседании 16-17 сентября, им нужно будет принять одно из самых больших решений со времени финансового кризиса: пора ли уже поднять процентные ставки?

Обычно эксперты с Уолл-стрит и несколько «седых экономистов» были единственными, кто обращал внимание на действия ФРС. Но не в этот раз. Меньше недели остается до дня X, которого ждет, пожалуй, весь экономический мир. Ставки находятся на историческом минимуме около нуля процентов с конца 2008 года, когда ФРС экстренно снизила их в попытке придать импульс падающей экономике. Теперь у всех возникает вопрос — достаточно ли здорова экономика США, чтобы начать ужесточение условий?

Разговоры об этом идут в полную силу. Все - от The New York Times до Всемирного банка — высказывают свои мнения насчет того, что должна сделать ФРС на следующей неделе. И почти все хором кричат: "Не делай этого!", причем такие позиции стали самыми громкими всего за несколько дней до заседания. "Еще не время, чтобы двигаться вперед, - сказал бывший министр финансов США Ларри Саммерс в четверг на CNBC. - У нас есть реальные неопределенности, идущие из Китая".

Лауреат Нобелевской премии в области экономики Джозеф Стиглиц идет еще дальше. Он говорит, что это и "ежу понятно", что ФРС не должна голосовать за подъем ставок, учитывая, что многие американцы до сих пор ищут работу на полный рабочий день и более высокую заработную плату. "Сейчас не время, чтобы затягивать кредитные ремни и замедлять экономику", - считает Стиглиц.

На Уолл-стрит делают ставку только в 25%, что ставки поднимут на следующей неделе. Хотя в прошлом месяце вероятность такого решения оценивалась почти в 60%. Некоторые все еще говорят, что ФРС готова действовать решительно. Они утверждают, что «никогда не будет идеального момента» - об этом кстати, говорила однажды и сама Джанет Йеллен. Другие, например, "гуру" облигаций Билл Гросс и "супермедведь" из Societe Generale Альберт Эдвардс утверждают, что ФРС уже давно должна была начать повышение ставки. "Мы ничего не выучили после Великой рецессии 2008 года? Просто ужились с ней!" - написал Эдвардс в своей записке инвесторам в четверг.

Вот краткий обзор мнений известных игроков - кто «за», кто «против» повышения ставки в сентябре.

«Да» сентябрьскому подъему говорят:

Ричард Фишер - бывший президент ФРБ Далласа;

Билл Гросс - "гуру" облигаций и выдающийся менеджер Janus Capital;

Рик Ридер - главный инвестиционный директор BlackRock по фиксированным доходам;

Альберт Эдвардс — глобальный стратег Societe Generale.

«Нет» повышению ставок говорят:

Международный валютный фонд - МВФ и его директор Кристин Лагард предупреждают, что мировая экономика не готова;

Всемирный банк - главный экономист банка предупредил о "панике и суматохе", которая возникнет от повышения ставки;

Ларри Саммерс - профессор Гарвардского университета и бывший министр финансов США при президенте Билле Клинтоне;

Джозеф Стиглиц - профессор Колумбийского университета и лауреат Нобелевской премии в области экономики;

Редакция New York Times - "Вы достойны повышения сегодня. Процентные ставки — нет";



Китайский центральный банк — экономист банка Яо Юйдун сказал об этом в конце августа агентству Reuters.