Нефтяные котировки слабеют в пятницу

Цены на нефтяные фьючерсы в пятницу снова слабеют. К 10.28 мск фьючерс на Brent снизился на 1,66% и стоит $48,08 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал во время американской сессии до отметки в $45,86, однако к настоящему моменту снизился до $45,06 за баррель.

Позитивным фактором для нефти во время американской сессии стали данные о запасах нефти в США. Запасы сырой нефти в Кушинге сократились на 897 000 баррелей. В своей записке для клиентов BNP Paribas пишет, что, по всей видимости, запасы стабилизируются. Спрос нефтеперерабатывающих заводов ощутимо падает.

Однако впоследствии на нефть надавили новости из ОПЕК. Саудовская Аравия, топ-экспортер нефти не видит необходимости во внеочередном саммите ОПЕК по защите цены на нефть. Отчасти это и компенсировало сильное ралли американской сессии. Соответствующая информация поступила из источников, знакомых с вопросом, после встречи министров нефти стран Персидского залива с эмиром Катара в Дохе. На встрече обсуждалось предложение Венесуэлы собрать саммит ОПЕК и пригласить на него представителей нефтяных стран, не входящих в картель.

Давит на цены и позиция России. Министр энергетики, Александр Новак, подтвердил в очередной раз, что страна не будет сокращать свое производство, потому что это может привести лишь к кратковременному восстановлению цен. Риски последующего спада таким образом не снизятся.