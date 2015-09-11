Американские фондовые индексы выросли на торгах в четверг

В четверг по итогам торгов на фондовых площадках США выросли индикаторы: индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,47%, Standard & Poor's 500 — на 0,53%, Nasdaq Composite — на 0,84%. Колебания индексов в четверг можно объяснить низким объемом торгов и слабой ликвидностью, потому что никаких важных событий не было, - говорит аналитик Raymond James Дэн Макмэхон. Пока не ясно, какова будет дальнейшая динамика фондового рынка, потому что в целом инвесторы не очень активны в преддверии заседания Федрезерва, а индексы демонстрируют значительные скачки, в которых не видно ни логики, ни ритма.



Вчера вышли отчеты, из которых стало известно, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось и составило 275 тыс., - столько же ожидали увидеть аналитики. Кроме того, Министерство труда сообщило о падении цен на импортируемые в США товары и услуги на 1,8% в августе в месячном выражении, хотя эксперты ожидали снижения только на 1,6%. В годовом выражении стоимость импорта рухнула на 11,4%.

Акции компании Apple Inc. выросли вчера на 2,2%, постепенно восстанавливая потери после недавней презентации. Бумаги Facebook Inc. подорожали в четверг на 1,7%. Выросли также акции фармацевтических компаний: бумаги Biogen и Gilead Sciences подорожали на 3%, Pfizer Inc. - на 1,2%. Хорошую динамику продемонстрировали также нефтедобывающие компании на фоне роста цен на нефть - акции Valero Energy и Pioneer Natural Resources подорожали на 1,9%. Акции Juniper и Cisco тоже выросли на 1,1%, Skyworks и Nvidia - на 1,5%.

Капитализация логистической компании Con-way Inc. взлетела на 34%, когда конкурент XPO Logistics договорился о покупке компании за $3 млрд. Бумаги сети кофеен Krispy Kreme рухнули на 12%, когда компания понизила прогноз годовой выручки.