Европейские рынки поднялись вчера на отчетах о ВВП еврозоны и в ожидании новых стимулов в Китае

Во вторник фондовые площадки Европы завершили торги на позитиве - вторую сессию подряд растут акции горнодобывающих компаний и автопроизводителей. Рост цен на акции поддерживают слухи о поддержке китайского фондового рынка властями и о новых стимулирующих программах в Китае. Плюс ко всему, позитивные данные о динамике ВВП стран еврозоны также воодушевили вчера инвесторов.

Согласно последним отчетам, рост экономики еврозоны во втором квартале был не 0,3%, а 0,4% (по сравнению с первым кварталом), а в годовом выражении рост ВВП был пересмотрен с 1,2% до 1,5%. Евро после выхода данных немного просел, торгуясь на уровне около 1,115, однако на американской сессии сегодня ночью он поднимался до отметки 1,1215. Сейчас пара EUR/USD торгуется около отметки 1,116.

Интерес к рискованным сделкам вчера повысился на фоне неожиданного подъема китайских фондовых индексов — инвесторы восприняли это как сигнал об очередном вмешательстве властей. Индекс Shanghai Composite, который падал в течение сессии на 2,3%, к закрытию рынка вдруг подскочил на 2,92%. Индикатор поднялся благодаря действиям госфондов, которые начали выкуп акций в последний час торгов, чтобы поддержать рынок. А вообще азиатские акции падали после выхода отчетов о сокращении объемов китайского экспорта.

По итогам торгов вчера сводный индекс Stoxx Europe 600 подрос на 1,3%, британский FTSE 100 — на 1,18%, германский DAX — на 1,61%, французский CAC 40 — на 1,07%.

Акции Rio Tinto подорожали во вторник на 2,8%, бумаги BHP Billiton — на 2%, Anglo American - на 3,9%, Glencore - на 4,4%. Акции германских автопроизводителей Daimler AG, BMW AG и Volkswagen AG выросли примерно на 2,7%.

Бумаги британской Amlin Plc взлетели на 33% на новости о том, ее собирается купить японская страховая компания MS&AD Insurance Group Holdings Inc. за 3,47 млрд фунтов стерлингов ($5,3 млрд). Акции Commerzbank AG выросли на 6,9% после улучшения рекомендаций от аналитиков JPMorgan. Бумаги испанского телефонного оператора Telefonica SA подорожали на 1,6%, когда компания собралась взять в аренду вышки мобильной связи в Мексике у Telesites, чтобы сократить затраты на улучшение покрытия мобильной связи.