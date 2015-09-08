Brent растет во вторник, а WTI продолжает дешеветь

Во время европейской сессии во вторник Brent начала расти. К 15.30 мск североморская нефть дорожала до $49,25, но сейчас, к 16.20, вновь немного опустилась — до $48,72. Тем не менее, котировки «черного золота» по-прежнему остаются на 2,32% выше предыдущего закрытия.

Судя по всему, сегодняшняя сильная европейская статистика перевешивает озабоченность по поводу экономического роста в Азии и переизбыток мировых нефтяных цен. Напомним, сегодня немецкий импорт достиг своего рекордного уровня, повысившись на 2,2% за последний месяц, а экспорт прибавил 2,4%. Экономика еврозоны выросла быстрее, чем ожидалось: ВВП вырос на 1,5% (прогнозы не поднимались выше 1,2%).

На котировки американской нефти давит закрытие крупнейшего перерабатывающего завода Exxon Mobile Corp, Батон-Руж (штат Луизиана). Здесь обрабатывалось полмиллиона баррелей нефти в сутки, поэтому неудивительно, что WTI продолжает снижаться: на данный момент она подешевела уже на 1,43% до $45,39 за баррель.

В Китае импорт нефти упал на 13,4% в августе по сравнению с июлем, однако вырос на 5,6% по сравнению с августом 2014 года. Сейчас китайское потребление оценивается цифрой в 6,29 млн баррелей в сутки.

Рост североморской нефти поддерживается еще и снижением доллара, что делает черное золото менее дорогим для держателей других валют.