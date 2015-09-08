Фондовая Европа «позеленела» в понедельник

В понедельник фондовые индексы Старого Света завершили день в зеленой зоне. DAX вырос на 0,70%; FTSE 100 прибавил 0,52%; САС 40 окреп на 0,59%. Торги вчера проходили относительно спокойно, ведь рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня труда. Инвесторы продолжали «переваривать» данные с рынка труда США, поступившие на прошлой неделе.

Ньюсмейкером дня вчера в Европе был Glencore. Один из крупнейших в мире поставщиков горнорудного сырья объявил, что приостановит выплату дивидендов, продаст активы и привлечет $ 2,5 млрд к выпуску новых акций, поскольку стремится сократить сумму своей задолженности до $20 млрд к концу 2016 года. Это заставило акции гиганта подскочить сразу на 12%, однако в течение дня котировки снизились, и в итоге компания закончила день в плюсе на 7%. Вслед за Glencore выросли и другие сырьевые компании: например, Antofagasta увеличила свою капитализацию на 7,4%.

Вторым драйвером для фондовой Европы стали субботние заявления главы Народного Банка Китая о том, что завершается период турбулентности на фондовом рынке Поднебесной. Обнадежил представитель регулятора и финансовые рынки, заявив, что юань стабилизируется.