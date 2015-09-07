Фунт укрепился против основных валют. Инвесторы ждут заседания Банка Англии

В понедельник днем, 7 сентября, фунт стерлингов дорожает против всех основных мировых валют — на рынке снижаются опасения по поводу экономики Великобритании. Как отмечает агентство Bloomberg, впервые за десять дней фунт растет против доллара, заканчивая длинную полосу неудач с 2008 года. Сейчас инвесторы с нетерпением ждут решения Банка Англии по денежно-кредитной политике.

На прошлой неделе фунт упал против доллара после выхода слабых данных о росте деловой активности в перерабатывающем секторе и сфере услуг в Великобритании. Сигналы замедления роста экономики заставили трейдеров усомниться в том, что Банк Англии готов к изменениям. На этой неделе выйдет еще ряд отчетов из Великобритании: объем розничных продаж, объемы промышленного производства, данные по производству в обрабатывающей промышленности, сальдо торгового баланса за июль, цены на жилье. И уже 9-10 сентября пройдет само заседание британского центробанка.

К 17:08 мск пара GBP/USD торговалась на уровне 1,5271 (+0,66%), EUR/GBP – на отметке 0,7307 (-0,56%).