Экономика Европы нуждается в реальных действиях, а не в словах

Президент Европейского центрального банка Марио Драги выступает вроде "эксперта по движению рынков": ничего не делая, он снова показал свое мастерство взбудоражить рынки в четверг. Драги сказал, что ЕЦБ готов стимулировать вялую экономику Европы и дальше, но у него пока нет планов сделать это прямо сейчас. Это было воспринято как голубиные намеки, поэтому европейские акции поднялись вверх, доходность европейских облигаций снизилась, и евровалюта поскользнулась на 1%.

Да, это хорошие новости. Все это помогает - но барахтающаяся экономика Европы нуждается в большей помощи. На самом деле, центральный банк мог бы сделать немного больше для Европы. В чем Европа нуждается — так это в реальных действиях правительства, особенно в фискальной политике и финансовой реформе.

По существующей программе количественного смягчения ЕЦБ покупает облигаций на 60 млрд евро в месяц, чтобы снизить долгосрочные процентные ставки. Ранее глава регулятора говорил, что эти закупки будут продолжаться "как минимум до сентября 2016 года". Но на этой неделе в четверг Драги заявил, что программа будет продолжаться до сентября следующего года "или за его пределами, если это будет необходимо". Обратите внимание на разницу в заявлениях. Центральный банк, кроме того, поднял лимит на долю активов, которые могут выкупать, с 25% до 33%. Но пока это не будет иметь никакого влияния на программу.

Момент для более мощного стимула уже настал. Драги заявил, что ЕЦБ (опять) понизило свои прогнозы по инфляции и росту. Даже в 2017 году банк ожидает рост до менее 2%, и предупреждает, что это может означать падение цен. Но с краткосрочными процентными ставками на уровне плинтуса и QE, развивающейся быстрыми темпами, центральному банку, который действует в одиночку, явно недостает силы. У него есть «успокаивающие слова» и не более того.

Ответственность за оживления роста в Европе главным образом лежит на правительствах. Те, кто имеет достаточные финансовые запасы для безопасного увеличения государственных заимствований (Германия, например), должны делать это. Они обязаны делать это. И еврозоне в целом необходимо облегчить давление на правительства навязыванием жесткой экономии, особенно на те страны, которые не имеют такой финансовой возможности (Греция и другие) - путем реструктуризации долга и ограниченного объединения финансовых рисков. Надо хотя бы немного помочь им.



Глядя в будущее, финансовый план, который обсуждали несколько лет назад, имел бы реальную разницу: создать два класса государственного долга, один с совместными гарантиями, вплоть до максимум 60% от ВВП, и один - без. Несгораемый долг будет дешевле в обслуживании, даже если проблемы Европы вновь ухудшатся, в то время как рискованный долг будет располагать премиями и, следовательно, можно будет применить автоматическую фискальную дисциплину. Этот вид финансового сотрудничества даже не обсуждается.

Более сильное европейское восстановление нуждается в финансовой и фискальной интеграции. Здесь, по крайней мере, уже пытались что-то менять, но эти реформы движутся слишком медленно. Европа создала единый механизм решения, чтобы помочь рекапитализации провальных банков, но не оснастила его ресурсами, которые могут понадобиться. Она запустила стресс-тесты в своих банках, чтобы проверить наличие уязвимостей, но тесты не были достаточно требовательными. У нее были планы по единой схеме страхования вкладов, но их почему-то тоже отбросили.



В конце этого месяца Европейская комиссия, как ожидается, предложит изменения в целях содействия созданию более интегрированного рынка капитала. Идея состоит в том, чтобы снизить нормативные и другие барьеры, отпугивающие вкладчиков и инвесторов от ведения бизнеса внутри еврозоны. Это жизненно необходимо как для стимулирования инвестиций, так и для укрепления обороноспособности системы против очередного кризиса. Подготовительная работа, обсуждения и консультации — все ведется, а Европа бесподобна в таких мероприятиях, когда дело доходит до подготовительной работы, но пункт назначения действительно интегрированного рынка капитала до сих пор вообще отсутствует в поле зрения.

Голубиные заявления Драги — это отлично. Но они не смогут возродить европейскую экономику, и они больше не сработают, если случится другой кризис.