Полезные ссылки по трейдингу и инвестированию

Приветствую всех заглянувших!!

Эта статья посвящена полезным сайтам мира инвестиций и трейдинга. Она будет интересна тем, кто занимается или только собирается заняться этим профессионально. Информационное сопровождение торговли на финансовых рынках, играет немаловажную роль, особенно для трейдеров, использующих для анализа рынка фундаментальный анализ. Системным трейдерам, также порой необходимо быть в русле новостных рыночных потоков, чтобы отслеживать события и новости, имеющие фундаментальный характер и способные повлиять на рыночную ликвидность и т.д.

Биржи:

http://moex.com/ — официальный сайт Московской биржи. Тут можно найти официальные котировки, объемы торгов, новости, документацию и многое другое.

http://moex.com/ru/derivatives/ — список самых ликвидных фьючерсных инструментов, торгуемых на Московской бирже.

http://moex.com/ru/members.aspx?tid=668 — здесь вы можете уточнить, есть ли ваш брокер в списках участников торгов и какие у него доступны рынки.

http://www.londonstockexchange.com — Лондонская фондовая биржа

http://www.lme.co.uk — Лондонская биржа металлов

http://www.cmegroup.com — Товарная биржа Чикаго

http://www.jpx.co.jp/english/ — Токийская фондовая биржа.

Новостные ресурсы:

http://www.cbr.ru/ — сайт Центробанка. Официальные курсы валют, официальные отчеты, реестры кредитных организаций, новости и др.

http://quote.rbc.ru/shares/ — РБК. Очень насыщенная лента новостей, включая аналитику, статьи и прогнозы. Котировки в реальном времени.

http://ru.investing.com/ — финансовые новости, графики валют в реальном времени, чат, аналитика и др..

— один из самых популярных сайтов для форекса. Мониторинги счетов, новости и т.д.

Форумы:

https://www.mql5.com — социальная сеть трейдеров.

http://www.smart-lab.ru/ — форум по трейдингу.

http://www.rusmmg.ru/ — один из самых крупных форумов по инвестициям.

http://www.mmgp.ru/ — возможно самый крупный инвестиционный форум в рунете.

http://www.quoteportal.ru/ — портал по системному трейдингу.

Разное:

http://www.myforexvps.ru/ru.html — тут можно арендовать VPS-сервер по подходящему тарифному плану.

http://www.mxprofit.ru/ — неплохой инструмент для полного анализа сделок трейдера.

http://www.forextester.com — Форекс-Тестер. Отличная программа, позволяющая тестировать как автоматические, так и ручные торговые системы. Выдает всю статистику. Наглядно и понятно.

http://theignatpost.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=7&TYPE=Y — очень подробно и понятно о волнах Эллиота

Если есть чем дополнить, пишите на нашем форуме! Добавим!

Всем успехов в торговле!