Цена на нефть снижается в пятницу

Фьючерсы на нефть снова дешевеют. Вчера вечером на ожиданиях стимулирующих мер от ЕЦБ Brent подскочила до 52,29 долларов за баррель, однако сразу же после конференции опустилась и сейчас, к 14.38 мск, стоит $50,50 за баррель.

Нефть подешевела после того, как Марио Драги высказался о мрачных перспективах роста европейской экономики. Они могут дополнительно ухудшить перспективы спроса на нефть в условиях постоянного перепроизводства. Президент ЕЦБ намекнул также и на то, что экономические проблемы в Китае и на других развивающихся рынках могут затянуть еврозону в дефляцию уже в ближайшие месяцы. Всё это негативно сказывается на нефтяных котировках.

Кроме того, аналитики ждут сегодняшнего отчета по рынку труда в США: если цифры окажутся сильными, то это может усилить позиции доллара (а значит, ослабить позиции нефти).