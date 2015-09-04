Чего ждать от августовских payrolls: 5 фокусных точек

Через полтора часа в США выйдет отчет Министерства труда о рабочих местах за август. Эту цифру рынки всегда ждут с нетерпением, но сегодня к ней приковано особое внимание. Сейчас, когда еще не полностью исключена возможность подъема процентной ставки ФРС США уже в этом месяце, payrolls могут стать решающим фактором в выборе того или того решения. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают, что рынок труда прирос в августе на 220 000 рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 5,2% с 5,3%.

Здесь пять фокусных точек сегодняшнего релиза payrolls.

Что имела в виду ФРС? Руководство ФРС в июле говорило, что ждет «некоторого» дальнейшего усиления на рынке труда, прежде чем повысить ставку. Но насколько большим должно быть это усиление, чтобы квалифицироваться как то самое «некоторое»? В течение этого года работодатели в среднем добавляют на рынок труда 211 000 рабочих мест в месяц, а безработица снижается на 0,4 процентных пункта. Может ли такое количество новых рабочих мест дать руководителям ФРС уверенность в рынке труда перед решающей встречей 16 — 17 сентября?

Августовские корректировки Первоначальные релизы прироста рабочих мест в августе в последние годы обычно довольно низкие, но позже пересматриваются в сторону повышения. Если пятничные данные будут ниже прогнозов, паниковать не надо — вполне возможны последующие корректировки.

Рост зарплат ФРС беспокоится о том, что зарплата растет медленно, несмотря на последовательное увеличение количества рабочих мест. В докладе за июль рост почасовой оплаты сотрудников замедлился в годовом выражении: зарплата выросла на 1,84%, а в мае — на 2%. Сегодняшний отчет может намекнуть на то, было ли это замедление разовым эффектом или означает начало стабильного спада.

Возвращение сотрудников на рабочие места Многие американцы, которые потеряли работу в период рецессии, еще пытаются вернуться. В июле 62,6% из них либо работали, либо искали работу. Это самый низкий уровень с 1977 года. Какая-то часть из них вышли на пенсию или родили детей, но в целом понятно, что многие люди по-прежнему находятся за бортом рынка труда.