Чего ждать от августовских payrolls: 5 фокусных точек

Через полтора часа в США выйдет отчет Министерства труда о рабочих местах за август. Эту цифру рынки всегда ждут с нетерпением, но сегодня к ней приковано особое внимание. Сейчас, когда еще не полностью исключена возможность подъема процентной ставки ФРС США уже в этом месяце, payrolls могут стать решающим фактором в выборе того или того решения. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают, что рынок труда прирос в августе на 220 000 рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 5,2% с 5,3%.
Здесь пять фокусных точек сегодняшнего релиза payrolls.
Что имела в виду ФРС?
Руководство ФРС в июле говорило, что ждет «некоторого» дальнейшего усиления на рынке труда, прежде чем повысить ставку. Но насколько большим должно быть это усиление, чтобы квалифицироваться как то самое «некоторое»? В течение этого года работодатели в среднем добавляют на рынок труда 211 000 рабочих мест в месяц, а безработица снижается на 0,4 процентных пункта. Может ли такое количество новых рабочих мест дать руководителям ФРС уверенность в рынке труда перед решающей встречей 16 — 17 сентября?
Августовские корректировки
Первоначальные релизы прироста рабочих мест в августе в последние годы обычно довольно низкие, но позже пересматриваются в сторону повышения. Если пятничные данные будут ниже прогнозов, паниковать не надо — вполне возможны последующие корректировки.
Рост зарплат
ФРС беспокоится о том, что зарплата растет медленно, несмотря на последовательное увеличение количества рабочих мест. В докладе за июль рост почасовой оплаты сотрудников замедлился в годовом выражении: зарплата выросла на 1,84%, а в мае — на 2%. Сегодняшний отчет может намекнуть на то, было ли это замедление разовым эффектом или означает начало стабильного спада.
Возвращение сотрудников на рабочие места
Многие американцы, которые потеряли работу в период рецессии, еще пытаются вернуться. В июле 62,6% из них либо работали, либо искали работу. Это самый низкий уровень с 1977 года. Какая-то часть из них вышли на пенсию или родили детей, но в целом понятно, что многие люди по-прежнему находятся за бортом рынка труда.
Влияние нефтяных цен
Нефтяная промышленность этим летом пострадала от снижения нефтяных котировок. Данные Министерства труда показали чистый убыток 7 700 рабочих мест в нефтегазодобывающей отрасли с октября. Скорее всего, будет еще больше сокращений, прежде чем нефтяная промышленность стабилизируется. Зато низкими ценами на энергоносители воспользовались другие сектора — производственный и строительный, где количество рабочих мест в июле выросло. Сохранилась ли эта тенденция в августе, мы узнаем уже через полтора часа.