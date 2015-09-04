Инвесторы массово сбрасывают японские акции

Из-за того, что центральные банки не могут справиться с падением своих фондовых рынков, инвесторы потеряли всякую веру в акции. В Японии вообще все усилия властей оказались напрасными. По информации агентства Bloomberg, иностранные инвесторы продали японские акции на 1,43 трлн иен за последние три недели августа. Это самый большой "сброс" акций за всю историю. Такого не было даже в 2008 году.

Mizuho Securities заметили, что мировые инвесторы выводят деньги из Японии рекордными темпами. Люди просто фиксируют прибыль, потому что нестабильность на рынке не прекращается. Трейдеры винят во всем Китай, так как там первой началась распродажа акций. В Японии трейдеры стараются максимально сокращать свои длинные позиции, но эта тенденция может перейти на Европу и США.

Может быть, настало время для нового японского QE? Но эксперты считают, что глава Банка Японии не в состоянии себе этого позволить. Уже сейчас центробанк монетизирует 100% выпускаемых облигаций, и если ничего не изменится, через три года половиной всех японских гособлигаций на рынке будет владеть Банк Японии. И это крайне негативно отразится на экономике и рынках. Говоря другими словами, Япония будет покупать больше облигаций, чем выпускает. Это грозит катастрофой. Большие объемы выкупа означают необходимость увеличения выпуска новых бумаг, иначе облигации просто закончатся на рынке.

Япония, кстати, уже приняла некоторые любопытные шаги для поддержки рынка. К примеру, государственный пенсионный инвестиционный фонд избавился от японских облигаций и покупал зарубежные и местные акции, это помогло индексу Nikkei вырасти до 15-летних максимумов. Инвесторы ждут, что Japan Post Bank станет следующим крупным институтом, который будет двигать рынок. По имеющимся данным, компании принадлежит 101,6 трлн иен суверенного долга, и впервые в истории доля этих активов упала ниже 50%. Банк Японии должен выкупить с рынка облигаций еще на 45 трлн иен, чтобы добиться своей цели по повышению денежной массы и стимулировать экономику. Именно поэтому центробанк готов скупать любые облигации, в том числе бумаги с балансов пенсионного фонда и Japan Post Bank.