Доллар и евро снизились, иена растет, сырьевые валюты на многолетних минимумах

В пятницу доллар опустился против иены. Валюта- «убежище» пользовалась активным спросом после того, как акции на Токийской бирже упали до семимесячного минимума. К 11.25 мск USDJPY потеряла около 1% и торгуется на отметке 118,93. На этой неделе американец испытывал частые потери: инвесторы пытаются снизить свои риски, уходя в иену и евро. На рынки давит неопределенность относительно роста ставки ФРС: едва ли каждый день поступают противоречивые сигналы, глобальные рынки продолжают замедляться.

Сегодня в ожидании payrolls инвесторы осторожничают с долларом. Индекс доллара упал на данный момент на 0,16% до отметки в 96,17 пункта. Аналитики характеризуют возможный рост (в случае сильных payrolls) как небольшой: вероятность того, что ФРС отложит повышение ставки, выросла во время недавних потрясений на финансовых рынках. Некоторые эксперты предполагают даже достаточно парадоксальный сценарий: если payrolls будет очень сильным и поднимет вероятность сентябрьского роста ставки, то это может быть воспринято как негативный фактор для глобальных рынков. Современная мировая экономика хрупкая, очень сильны опасения замедления китайского роста. В конечном итоге доллар может даже не вырасти, а еще сильнее упасть к иене.

Выросла иена и по отношению к евро: EURJPY потеряла 0,73% до отметки в 132,60. Вчера во время своей пресс-конференции президент ЕЦБ, Марио Драги, дал отрезвляющую оценку экономики еврозоны и предположил,что программу стимулирования, возможно, придется расширить и продлить. Поэтому евро вчера упал практически ко всем основным валютам. EURUSD сейчас торгуется на отметке 1,1151.

Ослабление цен на нефть продолжает давить на товарные доллары — киви и оззи. AUDUSD снизилась на 0,51% до отметки в 0,6981. Так низко пара не уходила с 1 марта 2009 года.

NZDUSD потеряла 0,41% до 0,6371.