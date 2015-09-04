В четверг S&P 500 и Dow немного выросли, Nasdaq снизился

Американский фондовый рынок в четверг подрос: внимание инвесторов переместилось на ключевой отчет по занятости, который должен выйти сегодня в США. Payrolls могут повлиять на решение ФРС о подъеме процентной ставки.

В один прекрасный момент «большая тройка» индексов прибавила было даже больше 1%, но потом инвесторы все-таки вспомнили про Китай и умерили свои аппетиты. На настроения трейдеров давит еще и перспектива роста ставки, ведь нулевая ставка позволила фондовому рынку эффектно вырасти, а ее рост может привести к непредсказуемым последствиям.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,14%; S&P 500 прибавил 0,12%; Nasdaq закончил день в минусе на 0,35%.

Выросли 8 из 10 секторов S&P. Лидером подорожания была телекоммуникационная отрасль. Apple стала камнем преткновения для S&P, “яблочная компания» упала на 1,75%. Подтолкнуть индекс выше помогла Exxon Mobil, выросшая на 0,76%.

Joy Global обвалилась на 14,60%: производитель оборудования сообщил о падении квартальной прибыли и сократил свой годовой прогноз.

Caterpillar снизилась на 2,1%, став главным тормозом для Dow.



