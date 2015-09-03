Евро резко упал на заявлениях Драги

Пресс-конференция Марио Драги еще не закончилась, но евро уже понес тяжелые потери. К 16.52 мск единая валюта потеряла 0,75% стоимости: EURUSD упала до отметки 1,1142. До начала конференции пара торговалась на уровне 1,1228, потом резко упала к 1,1119, но сейчас снова подрастает.

Впечатляющая резкость падения связана с тем, что президент ЕЦБ, Марио Драги, рассказал об исправленном прогнозе инфляции и роста. Разумеется, исправления произошли не в позитивную сторону. Восстановление экономики и инфляция двигаются медленнее, чем ожидалось ранее.

Прогноз по ВВП в 2015 г был снижен с 1,5% до 1,4%; в 2016 — С 1,9% ДО 1,7%. Прогноз по инфляции: 0,1% вместо 0,3% в 2015; 1,1% вместо 1,5% в 2016.

Президент ЕЦБ добавил, что если будет необходимо, то программа количественного смягчения будет расширена.



