На азиатском фондовом рынке в среду царила волатильность

Сегодняшний торговый день фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона провели под знаком волатильности.

Shanghai Composite обвалился на 4,6% в начале торгов, потом вскарабкался в плюс, и в последний час торгов все-таки ушел в минус на 0,4%. Регуляторы активизировали спасательные меры, чтобы поддержать шаткий фондовый рынок, поэтому шанхайский индекс сумел показать не очень сильное падение. На фоне спекуляций о том, что правительство вмешается в инвестирование, поднялись акции крупных игровых и кредитных компаний.

Эксперты комментируют, что инвесторы по-прежнему в режиме выхода из рынка: они не хотят держать акции до длинных выходных. Но в то же время они должны поддерживать стабильный экономический фон в течение этого уик-энда, поэтому индекс остался выше уровня 3000 пунктов.

Hang Seng снизился на 1%.

Теперь до понедельника рынки в Китае будут закрыты в честь национального праздника.

Nikkei снизился на 0,4%. Японский фондовый индекс реагировал на движение своего шанхайского коллеги. В конце сессии в негативную область ушли банки, брокерские компании и экспортеры. Mitsubishi UFJ Financial Group потеряла 1,3%, Nomura Holdings снизилась на 1,5%. Panasonic, Nikon и Sony потеряли от 1 до 3,1%.

Некоторые потери смогли компенсировать тяжеловесы индекса: Fast Retailing и Fanuc закончили день ростом почти на 2% каждая. Восходящий импульс испытали железнодорожные компании, после того, как Barclays обновил свои рейтинги и целевые цены для компаний. Hankyu Hanshin Holdings и Central Japan Railway выросли на 6% и 2% соответственно.

Между тем, главный глобальный стратег по фондовым рынкам в Goldman Sachs, Питер Оппенгеймер, комментирует, что инвесторы должны использовать настоящие потрясения на рынках, чтобы запастись японскими акциями. И он не одинок в своих советах. Хироши Озеки, главный инвестиционный директор Nippon Life Insurance, говорит, что японский рынок может еще подешеветь в ближайшее время, а значит, образуются отличные возможности для их покупки.

S&P/ASX прибавил 0,1%. Австралийский индекс изменил курс в конце дня и сумел закончить сессию хоть в символическом, но все-таки плюсе. Это произошло даже несмотря на то, что ВВП страны рос во втором квартале медленнее, чем ожидалось.

Kospi прибавил 0,05%. Южнокорейский индекс сначала падал, но во второй половине торгового дня все же смог восстановиться. Hyundai Motor и Kia Motors сыграли в этом не последнюю роль: первая выросла на 3,4%, вторая — на 3,2%.

Ниже рынка торговались нефтяные и сталелитейные компании (на фоне резкого снижения спроса на их продукт). S-Oil потеряла 3,3%; Kepco подешевела на 1%.