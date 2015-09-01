Россия и Венесуэла попробуют договориться о совместных мерах по нефти

Президент России Владимир Путин обсудит «вероятные взаимные шаги» по стабилизации мировых цен на нефть на встрече с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Встреча состоится в четверг в Китае. Обе страны сейчас борются со снижением цены на их основной экспортный продукт.

Венесуэла, которая, как и Россия, сильно пострадала от падения цен на нефть, настаивала на экстренной встрече ОПЕК в координации с Россией, чтобы выработать стратегию остановки обвала цен на нефть. Представитель Кремля, Юрий Ушаков, в интервью изданию The Wall Street Journal, не стал раскрывать подробности о том, какие меры потенциально могут быть приняты, но подтвердил, что они могут проводиться «в контексте сотрудничества России с ОПЕК».

Продажа нефти и газа — это 50% всех доходов федерального бюджета. Однако чиновники неоднократно заявляли, что Россия, которая соперничает с Саудовской Аравией за право называться крупнейшим мировым производителем нефти, не будет сокращать производство для поддержки цен. Иными словами, оба мировых лидера действуют абсолютно одинаково.

Сейчас российская экономика находится в рецессии, но власти смягчили эффект снижения цен на нефть, позволив рублю сильно подешеветь. Таким образом доходы бюджета были частично защищены от обвала долларовой цены на нефть вдвое за последний год.

Слабость рубля защитила и российские нефтяные компании, и помогли им сохранить производство на высоком уровне, ведь они получают большую часть прибыли от экспорта в долларах, а большую часть расходов несут в рублях. Российский нефтяной гигант, ОАО Роснефть, крупнейший в мире производитель сырой нефти, сообщила, что ее прибыль во втором квартале упала на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это $2,05 млрд. Другие нефтяные компании — к примеру, ОАО Газпромнефть или ОАО Башнефть — увеличили рублевые прибыли во втором квартале, поскольку производство выросло.

В понедельник Роснефть отчиталась, что в первой половине года ею было добыто на 2% больше углеводородов по сравнению с аналогичным периодом 2015. Лукойл, который давно уже борется со спадом добычи на своих месторождениях в Западной Сибири, на прошлой неделе заявил, что производство начало медленно, но увеличиваться.

Глобальный переизбыток нефти на мировых рынках, который уводит котировки вниз в последние недели, стал для Венесуэлы стимулом для обращения к министру нефти Катара и президенту конференции ОПЕК, Мохаммеду Аль-Сада, чтобы еще раз попытаться найти общий язык по вопросу защиты цен.

ОПЕК отказывается проводить плановую встречу до 4 декабря и не соглашалась ни на один предыдущий призыв к экстренному сбору.

По конфиденциальным заявлениям, официальные лица из «эпицентра» ОПЕК — Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ — отвечают, что бессмысленно проводить экстренное заседание, особенно когда производители, не входящие в картель (например, Россия) не желают сокращать свою добычу.

За последние месяцы цены на нефть снизились до шестилетнего минимума. Резкий отскок рынки наблюдали в течение двух последних сессий, но сегодня черное золото снова идет вниз. К 17.50 мск октябрьский фьючерс на Brent стоит $50,59 за баррель (ночью во время американской сессии стоимость доходила до $54,20).