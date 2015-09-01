Глава МВФ: мировая экономика растет медленнее, чем ожидалось

Глобальный экономический рост, вероятно, будет слабее, чем ожидалось ранее. Об этом сегодня заявила глава МВФ Кристин Лагард. Замедление наблюдается и в странах-флагманах мировой экономики, и на развивающихся рынках. Развивающиеся страны — такие, как, например, Индонезия — должны быть бдительными по отношению к внешним эффектам. К ним относятся замедление Китая, осложнение общей финансовой обстановки в мире и перспективы роста процентных ставок ФРС США.

Прогноз роста мировой экономики в этом году МВФ понизил с 3,4% до 3,3%.

Лагард сказала о том, что замедление темпов роста Китая — не сюрприз, потому что в стране происходит переход к новой модели экономики. «Переход к рыночной модели и развитие рисков, образовавшихся в последние годы, — сложный и неровный процесс. Тем не менее, у властей есть политические инструменты и финансовые буферы, с помощью которых можно управлять этим переходом».