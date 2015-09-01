Нефтяные котировки во вторник днем падают более чем на 3%

Сырьевой рынок отбивает все завоеванные вчера отметки — цены на нефть сегодня демонстрируют падение, тогда как за три последних торговых сессии сырье подорожало почти на 28%. К 12:19 фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре подешевели до $52,48 за баррель (-3,08%), а на WTI — до $47,55 за баррель (-3,38%).

Сегодня будут опубликованы новые данные по запасам нефти в США. По прогнозам экспертов, запасы должны были вырасти на прошлой неделе. Кроме того, недавно стало известно, что ОПЕК готова к переговорам с производителями нефти вне картеля, чтобы "достичь справедливой цены", а также недавно вышли данные о снижении добычи нефти в США. Но, как говорят сами участники рынка, пока наблюдается слишком мало признаков реального снижения предложения на рынке.

"Во многом падение произошло из-за покрытия коротких позиций, - считает аналитик сиднейской OptionsXpress Бен Ле Брюн. - Те, кто занимает длинные позиции, могли частично зафиксировать прибыль".