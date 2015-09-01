Фондовая Азия закрылась в красной зоне после выхода китайских отчетов

Сегодня, 1 сентября, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона вновь показали снижение — после того, как данные о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая доказали, что снижение идет самыми высокими за последние годы темпами. Кроме того, выросли опасения, что вмешательство китайских властей в фондовый рынок не принесет результатов. В понедельник японская иена и золото дорожали — их рассматривают как наилучшие защитные активы, в то время как цены на нефть возобновили падение.

По итогам торгов сегодня сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite упал на 1,28%, Shenzhen Composite - на 4,61%, гонконгский Hang Seng - на 2,6%, японский Nikkei 225 — на 3,84%, более широкий индекс Topix — на 3,83%, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,12%, южнокорейский Kospi — на 1,4%.

"Промышленный индекс Китая по-прежнему показывает, что экономика находится в процессе поиска дна. Рынок вряд ли возобновит рост в ближайшее время", - уверен фондовый менеджер JK Life Insurance Ву Кан.

Индекс, публикуемый Национальным бюро статистики, ушел в отрицательную территорию, составив по итогам августа минимальные за три последних года 49,7 пункта против 50 пунктов в июле. Другой индекс от Caixin/Markit показал по итогам августа 47,3 пункта.

Акции China Eastern Airlines Corp. упали на 5,3%, China Southern Airlines потеряли в цене 10% - авиаперевозчики поздно реагируют на рост цен на нефть. Акции Toshiba Corp. упали на 4,9%, потому что компания уже второй раз откладывает публикацию отчетности за прошлый квартал в связи с проблемами в бухучете.