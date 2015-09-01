Август стал худшим за 17 лет месяцем для индекса Dow Jones

Торги понедельника на американских фондовых рынках завершились в минусе — в целом как за весь август. Индексы США упали из-за сохраняющихся опасений касательно стабильности китайских финансовых рынков и темпов роста экономики Китая. По итогам торгов вчера индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,69%, Standard & Poor's 500 — на 0,84%, Nasdaq Composite — на 1,07%.

В августе падение индекса Standard & Poor's 500 стало максимальным с мая 2012 года — на 6,3%, а для Dow Jones Industrial Average, который потерял 6,4%, это был худший август за 17 лет и самый тяжелый месяц с мая 2010 года. Nasdaq упал по итогам месяца на 6,9% - это тоже самый плохой результат для этого месяца за 14 лет.

На фоне противоречивых сообщений о готовности властей Китая поддержать свой фондовый рынок акции региона возобновили снижение вчера, они также падали и во вторник. Индекс Shanghai Composite вчера потерял 0,8%, а за весь август в целом — 12%. "Финансовые рынки уязвимы, - говорит главный исполнительный директор RMG Wealth Management в Лондоне Стюарт Ричардсон. - Экономическая конъюнктура не улучшается, а в следующем году, на наш взгляд, вероятно, даже ухудшится. Волатильность и напряженность последних двух недель повторятся, и, скорее всего, будет еще хуже". Однако, большинство аналитиков уже считает, что Федеральная резервная система не станет отказываться от возможности повышения процентных ставок на сентябрьском заседании. Такое мнение, в частности, сложилось после ежегодного симпозиума американского центробанка в Джексон-Хоуле, где представители ФРС дали понять, что высокая волатильность фондовых рынков и проблемы китайской экономики не изменили планов по увеличению базовой процентной ставки в этом году.

Акции нефтеперерабатывающей компании Phillips 66 подросли вчера на 2,4%, когда инвесторы узнали, что миллиардер Уоррен Баффетт вложил $4,48 млрд в акции компании. Однако, акции его фонда Berkshire Hathaway упали на 1,3%.

Акции энергетических компаний Consol Energy Inc. и ConocoPhillips поднялись в цене более чем на 4,9% благодаря резкому повышению цен на нефть WTI в понедельник. Акции Apple Inc. упали на 0,5%, когда в СМИ появились слухи о ценах на Apple TV — ожидается, что следующее поколение Apple TV будет стоить вдвое дороже настоящего.