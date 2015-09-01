Нефть творит чудеса: за три дня цены поднялись на 28%

Пожалуй, это сильнейшее нефтяное ралли за 25 лет. За последние три сессии цена на нефть WTI взлетела почти на 28%, показав тем самым самый бурный рост за 25 лет. В последний раз подобное было только в 1990 году. В понедельник рост цен на нефть был обусловлен заявлениями ОПЕК, которая сказала, что готова вести переговоры со странами-добытчиками нефти вне картеля. Кроме того, рынок отреагировал на пересмотренные данные по добыче нефти в США за первое полугодие.

Но, скорее всего, это был лишь формальный повод для отскока котировок. Эксперты думают, что сейчас рынок просто ищет точку равновесия, поэтому наблюдается такая высокая волатильность. А может, это просто дело рук спекулянтов, которые пользуются моментом, чтобы побольше отхватить. И так как информационный фон был очень негативным, на понижение играли все, кому не лень. А вслед за этим последовало принудительное закрытие коротких позиций, что и вылилось в безудержный рост. Проще говоря, крупные игроки снова обыграли мелких.

Судя по движению котировок, на долгосрочный тренд это не похоже, а значит, скоро цены вновь пойдут вниз. Во вторник утром, кстати, фьючерсы уже теряют вчерашние позиции — к 9:47 фьючерсы на Brent торговались на уровне $52,78 за баррель, на WTI - $47,78 за баррель. Brent вчера закрылась на отметке $54,15, WTI – на $49,2.

Не забывайте также, что вчера был последний день месяца, а для крупных игроков это всегда важный момент с точки зрения технической картины. Конечно, на фоне бурного роста нефтяных цен российский рубль тоже почувствовал небольшое облегчение. Курс доллара вчера падал до 63,75 руб., курс евро — до 71,63 руб.

