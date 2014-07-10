Фьючерсы на индексы США падают

Фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют свои позиции. Это происходит на фоне того, что глава ФРБ объявил о возможности поднятия ставок Федеральным Резервом США, причем гораздо раньше тех сроков, которые ожидались на рынке ранее.

Так, сентябрьский фьючерс на DJIA упал на 142 пункта (это 0,84%) и теперь его значение — 16771.

Индекс S&P показал снижение сентябрьского фьючерса на 0,85% (на 16,8 пункта до 1950,4), Nasdaq 100 — на 0,875% (на 34 пункта до 3851,5).

Соответственно, страдают и компании. Так, акции продавца напольных покрытий Lumber Liquidators стремительно рухнули на целых 22% (прогноз прибыли по итогам года уменьшился очень серьезно: до максимум $3, в то время, как чуть раньше прогнозировался минимум в $3,25 за акцию).

Подешевел высокотехнологичный сектор. Twitter потерял в цене на 3,1%, Facebook на 2%, а LinkedIn — на 2,3%.

Тем временем авиаперевозчикам всё нипочем, у них богатый пир во время чумы: на фоне того, что повысилась выручка на единицу перевозки, United Continental (вторая по величине авиакомпания в Штатах) прибавила 3,6%.



