Мнение: В обвале мировых рынков виновата только ФРС

Недавно американский политик Рон Пол заявил, что в обвале мировых рынков на прошлой неделе виновата Федеральная резервная система, а вовсе не Народный банк Китая, как считают многие. По мнению Пола, экономические аналитики не могут не то что грамотно комментировать происходящее в мире, но и вообще не видят главных причин обвала.

Да, многие поспешили обвинить в недавнем резком падении всех рынков именно девальвацию юаня. Отчасти это правда, потому что поводом как раз и стали недостатки денежно-кредитной политики КНР. Но вся вина, как говорит Рон Пол, лежит на Федеральной резервной системе США. Ее инфляционная политика искажает экономику, создает пузыри, а те лишь создают бум на фондовом рынке и иллюзию процветания. Но, как это ни ужасно, пузыри неизбежно лопаются, рынки падают, а экономика погружается в рецессию.

Многие политики уже говорили о недостатках денежной системы США, но, к сожалению, некоторые члены Конгресса США до сих пор считают, что необходимо заставлять ФРС следовать "правилам денежно-кредитной политики". Однако, такое принуждение не отменяет тот факт, что формально независимый центробанк имеет право устанавливать свои ставки — хотя это и не является рецептом для разрешения экономического хаоса. Но процентные ставки – «это цена денег, они должны быть установлены рынком, а не ЦБ или конгрессом», - считает Пол.

И сейчас, вместо того чтобы поддерживать ФРС, конгрессу нужно начать восстановление свободного рынка денежно-кредитной системы. Во-первых, надо провести аудит законодательства ФРС, - просто чтобы люди узнали правду о центральном банке США. Во-вторых, когда пузыри лопаются, а экономика падает, Конгресс США и ФРС должны воздерживаться от стимулирования экономики за счет увеличения расходов, спасения корпораций и инфляции. Здесь есть только один единственный способ восстановления экономики – позволить рецессии пройти своим курсом.

Но вряд ли законодатели и регулятор устоят перед соблазном, если экономика продолжит падать. Были в прессе и неоднократные прогнозы о том, что ФРС будет использовать недавний крах в качестве предлога, чтобы опять отложить повышение процентных ставок. И если ФРС захочет вновь повысить расходы, влить новые средства в рынки, чтобы временно стимулировать экономику, то в конечном итоге все это приведет к очередному коллапсу в стоимости доллара, а экономический кризис окажется сильнее, чем во время Великой депрессии.

Есть надежда, что спасательный круг все-таки появится. «Финансовая безответственность правительства США и внешняя политика других стран приведут к появлению валюты, которая заменит доллар в качестве мировой резервной валюты. Если это произойдет, США столкнутся с серьезным кризисом доллара», - говорит Пол.