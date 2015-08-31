Понедельник полдень

Полдень понедельник. Ситуация на финансовых рынках ознаменовалась тем, что в настоящий момент валютная пара евро-доллар находится в движении около уровня 1.1200 и не смотря на подъем со стороны фондовых индексов и откат доллара от своих максимумов по отношению к остальным валютам евро проявляет сдержанную реакцию.

По мнению наших аналитиков важными событиями сегодняшнего дня стоит назвать ослабление доллара в первой половине дня и сохранение ИПЦ Еврозоны. Доу Джонс в своей статье пишет об этих событиях.

На азиатской сессии в понедельник доллар США понизился относительно евро и японской иены, так как на фоне ослабления азиатских фондовых рынков инвесторы отдавали предпочтение активам-убежищам, которыми считаются иена и евро.

Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из других валют, понизился на 0,26%, до 88,24.

Несмотря на комментарии вице-председателя Федеральной резервной системы США Стэнли Фишера, в которых токийские валютные дилеры и аналитики увидели некоторую склонность к ужесточению политики, доллар находился под давлением против иены и евро.

“На рынках наблюдается отсутствие склонности к риску”, - отметил главный валютный стратег-аналитик Mizuho Securities Кэнго Судзуки.

В центре внимания инвесторов будут находиться данные по производственной сфере Китая в августе, публикация которых намечена на вторник, а также встреча министров финансов Большой двадцатки в Турции. Позже на этой неделе их внимание переключится на данные США по рынку труда, публикация которых намечена на пятницу, добавил он.

-Автор paul.larkins@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz.

Потребительские цены в еврозоне в августе лишь незначительно выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года, что привело к разговорам о возможном расширении программы Европейского центрального банка по приобретению активов.

После долгого и стабильного снижения инфляции потребительские цены в декабре впервые упали ниже уровня годовой давности. В следующем месяце ЕЦБ объявил о запуске программы количественного смягчения, предполагающей приобретение активов ценных бумаг (в основном государственных облигаций) на сумму более 1 трлн евро. Эта программа, направленная на повышение инфляции до целевого уровня чуть ниже 2%, была запущена в марте.

В мае потребительские цены в еврозоне выросли в первый раз за полгода, что стало небольшой победой ЕЦБ, который стремится избежать дефляции, заставляющей компании и домохозяйства сокращать расходы в ожидании более выгодных сделок.

В июне годовая инфляция упала, оказавшись чуть выше нуля, и с тех пор оставалась в этом районе. В результате возникли разговоры о продлении программы покупки активов, которая изначально должна была завершиться в сентябре 2016 года.

(Продолжение)

Главный экономист ЕЦБ Питер Прет, выступая на прошлой неделе, сказал, что в Европе увеличился риск длительного периода очень низкой инфляции, что связано со снижающимися ценами на нефть и замедлением экономического роста в развивающихся экономиках, таких как китайская.

По его словам, не должно быть никакой двусмысленности относительно способности и готовности центрального банка действовать в соответствии с ситуацией. Таким образом, Прет еще раз подтвердил то, что центральный банк заявлял на протяжении последних нескольких месяцев, но добавил, что ему бы не хотелось "заранее судить" об уместности каких-либо действий.

Аналитики Barclays в понедельник сказали, что новые меры стимулирования, скорее всего, будут представлены до конца этого года, поскольку "инфляция вряд ли достигнет целевого уровня ЕЦБ в следующие два года".

Маловероятно, что ЕЦБ прсчитает необходимым принять меры в ходе заседания в четверг, но президент центрального банка Марио Драги, согласно ожиданиям экспертов, подчеркнет свое намерение достичь целевого уровня инфляции и готовность ради этого вносить изменения в политику.