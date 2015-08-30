Бразилия впадает в глубокую рецессию: причины

Кажется, Бразилия собирается обанкротиться. Валюта страны резко падает, безработица растет, а фондовый рынок сократился на 20% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, президент Бразилии Дилма Руссефф имеет очень низкий рейтинг доверия — всего 8%, такого не было с 1992 года, когда президент Бразилии был привлечен к ответственности. После крупной истории экономического успеха Бразилия погрузилась в рецессию.

Экономика страны снизилась на 1,9% во втором квартале по сравнению с первым. Это уже второй квартал подряд, когда показатель отрицательный. "Практически всё поворачивается вниз", - говорит Нейл Ширинг, главный экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics. По сравнению с тем же кварталом прошлого года, экономика Бразилии сократилась на 2,6%, и на сегодняшний день это худший показатель.

Вот основные причины, почему Бразилия, имеющая вторую по величине экономику в ​​западном полушарии после США, в настоящее время в рецессии:

1. Экспорт из Бразилии в Китай подорвался за последнее десятилетие. Теперь, когда экономика Китая замедляется, страна будет покупать еще меньше товаров и сырья в Бразилии.

2. Государственная нефтяная компания Бразилии Petrobras попала в массивный коррупционный скандал, связанный со многими членами партии госпожи Руссефф. Большой скандал с отмыванием денег коснулся нефти, деловых и политических лидеров в стране.

3. Цены на все основные товары Бразилии - масло, сахар, кофе, металлы - уже рухнули. Эти товары являются движущей силой экономики Бразилии, и они быстро потеряли ценность.

Рецессия пришла также на фоне того, как бразильцы проводят массовые акции протеста, призывая к импичменту Руссефф. Хотя коррупция и не является чем-то новым в Бразилии, но масштаб ее в Petrobras стал слишком выдающимся. Чиновники Petrobras сказали недавно, что компания потеряла $2 млрд только из-за взяток. В июле скандал усилился: бразильская полиция арестовала руководителей электрического ведомства Electrobras, обвиняя их в том, что они тоже связаны с отмыванием денег в Petrobras. Когда следствие начало копать глубже, находилось все больше и больше чиновников из других агентств, «привязанных» к этой коррупционной схеме.



Несмотря на то, что это всего лишь один коррупционный скандал, он очень сильно подорвал доверие к бизнесу. Инвестиции снизились почти на 12% в Бразилии во втором квартале в годовом выражении, сообщает Capital Economics. Валюта страны — бразильский реал - потерял почти 25% своей стоимости по отношению к доллару в этом году. Импорт в страну также упал примерно на 12% по сравнению с прошлым годом.

Для бразильских компаний, которые занимали в долларах, падение валюты сильно усложняет погашение задолженности. Но в долгосрочной перспективе низкий валютный курс может помочь, говорит Ширинг. Страны по всему миру - в Азии, в Европе - используют девальвацию валюты, чтобы сделать экспорт более привлекательным для иностранных покупателей и побудить местных жителей покупать продукты, сделанные в стране. Экспорт Бразилии подрос на 7% в годовом выражении. Но пока слишком рано, чтобы волноваться. Аналитик предупреждает, что нынешний экспорт - ничего больше, чем "проблеск надежды" для экономического будущего Бразилии. В настоящее время, кажется, экономика Бразилии, уже в состоянии рецессии, и это может продлиться и в следующем году, говорят большинство экспертов.