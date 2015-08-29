Китайские банки попали в очень сложную ситуацию из-за замедления экономики

2015 год стал для китайских банков очень тяжелым за последние 13 лет: объемы проблемных кредитов выросли на фоне торможения экономики, а темпы роста прибыли сильно упали в первом полугодии. Так, крупнейший банк Китая Industrial & Commercial Bank of China Ltd. получил рост прибыли в первой половине 2015 года всего в 0,6%, хотя в прошлом году за тот же период времени рост прибыли составлял 7%. Прибыль Bank of Communications Co. за полгода повысилась всего на 1,5%, а в прошлом году был рост на 6%. Такая же ситуация у банков Bank of China Ltd. (рост прибыли упал с 11% до 1,1%) и Agricultural Bank of China Ltd. (рост упал с 13% до 0,3%).

Такие слабые результаты говорят о том, что у китайских заемщиков появляется все больше проблем с погашением долгов. "Всплеск проблемных кредитов, похоже, является основной причиной замедления роста прибыли, что, в свою очередь, влияет на внутренние возможности восполнения капитала банков", - говорит банковский аналитик Nomura Софи Цзян.

По официальным данным, доля проблемных кредитов от общего портфеля растет, но пока остается очень низкой по мировым стандартам: 1,4% для ICBC, 1,35% для BoCom, 1,83% для AgriBank. Но многие аналитики вновь сомневаются, что эти показатели правдивы и отражают реальную ситуацию. По их словам, котировки акций дают более ясное представление о ситуации в финорганизациях. После недавнего спада на фондовых рынках Китая акции восьми крупнейших банков подешевели в среднем на 34%. Кроме того, последние отчеты из Китая заставили многих инвесторов заявить, что КНР не удастся достичь целевых 7% роста ВВП в этом году, а другие вообще заявляют, что Пекину не удастся предотвратить рецессию в стране.