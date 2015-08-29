Завершилась лучшая неделя для нефти за последние 6 лет

Последняя неделя августа стала самой лучшей для нефтяного ралли - фьючерсы на нефть марок Brent и WTI за последние дни месяца продемонстрировали максимальный недельный рост с 2009 года. В итоге август завершается на очень позитивной ноте. В пятницу, 27 августа, нефтяные котировки вернулись к бурному росту.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре подорожали во время торгов на 5,3%, преодолев отметку в $50 за баррель. К окончанию сессии они остановились на отметке $49,91 за баррель (+4,93%). В то же время контракты на нефть марки WTI с поставкой в октябре подскочили в цене на 6,6%, преодолев уровень $45 за баррель, а закрылись на отметке $45,25 (+6,31%).

Таким образом, на сырьевом рынке второй день подряд отмечается резкое повышение котировок, до этого в четверг цены на «черное золото» взлетели на 10%, когда прошли слухи о том, что Венесуэла просит ОПЕК созвать экстренное совещание, чтобы принять меры по стабилизации котировок.

По итогам недели нефть Brent подорожала примерно на 10,2%, WTI - на 11,8%. По подсчетам финансово-аналитической компании FactSet, это был самый высокий недельный рост котировок с марта 2009 года.